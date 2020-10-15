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Избивший до смерти 3-летнюю дочь житель ХМАО получил 20 лет колонии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил к 20 годам колонии строгого режима жителя Нефтеюганска за избиение и убийство трехлетней дочери, сообщает прокуратура округа в четверг.

Мужчина признан виновным по п.п. "в, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней с особой жестокостью), п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязания несовершеннолетней), п. "в" ч. 2 ст. 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью малолетней), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее воспитание родителем детей, соединенное с жестоким обращением).

По информации надзорного ведомства, подсудимый в целях наказания систематически избивал маленькую дочь. Вечером в один из дней в декабре прошлого года он из-за непослушания нанес девочке множественные удары, от которых она скончалась на месте.

Кроме этого в этот же период он избивал и другую свою дочь, в возрасте четырех лет.

Приговор в законную силу пока не вступил.

ХМАО Нефтеюганск

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