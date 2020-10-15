В Красноярском крае выявили нарушение правил добычи и оборота золота на 345 млн руб

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Красноярском крае против управляющего директора ООО "Артель старателей "Прииск Дражный" (входит в АО "Южуралзолото группа компаний", ЮГК) возбудили уголовное дело о нарушении правил золотодобычи, повлекшем значительный ущерб, сообщила пресс-служба ГСУ СКР по региону.

По предварительной версии следствия, в 2018-2019 годах артель добывала золото в Северо-Енисейском районе Красноярского края с нарушением правил охраны окружающей среды. Это привело к значительному сокращению в реке Колома кормовой базы рыб и утрате мест, пригодных для нереста литофильных видов рыб (хариус, голец, елец и другие).

Кроме того, в 2019-2020 годах "Прииск Дражный" вел добычу золота без необходимой документации. По данным пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю, отсутствовал технический проект на добычу золота на прииске. Полиция изъяла документы, подтверждающие ввод участка в эксплуатацию и его разработку, и почти 25 кг шлихового золота стоимостью 76,3 млн рублей. Также оперативники выяснили, что в январе-феврале этого года артель добыла и затем продала более 56 кг золота на сумму 269 млн рублей.

Таким образом, на прииске незаконно добыли более 81 кг золота стоимостью 345,3 млн рублей.

Дело расследуется по статьям 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), 255 (нарушение правил охраны и использования недр) и 191 УК РФ (незаконный оборот драгметаллов). На технику предприятия на сумму около 400 млн рублей наложен арест.

Ранее управляющий директор ООО "Артель старателей "Прииск Дражный" уже подвергался уголовному преследованию по ч. 1 ст. 255 УК РФ (нарушение правил охраны и использования недр при эксплуатации горнодобывающих предприятий, повлекшее значительный ущерб). Речь шла о незаконной добыче золота на ручье Дыдан в Красноярском крае, причинившей недрам России ущерб в размере более 73 млн рублей.

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Артель старателей "Прииск Дражный" зарегистрированов августе 1998 года. Единственным владельцем общества (100%) является АО "Южуралзолото группа компаний". В 2019 году чистая прибыль компании составила 216 млн рублей (снизилась на 32% к 2018 году) при выручке в 3,04 млрд рублей (снижение на 5%).