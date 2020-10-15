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СКР возбудил дело в отношении неустановленных руководителей банка "Спурт"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении неустановленных руководителей акционерного коммерческого банка "Спурт" по факту злоупотребления полномочиями, сообщает пресс-служба СКР.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями), части 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата), части 1 статьи 172.1 УК РФ (Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации), статьи 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2015-2017 годах действиями данных лиц банку "Спурт" был причинен ущерб на сумму более 916 млн рублей, что привело к отзыву лицензии и банкротству.

"Так, выдача кредитов техническим юридическим лицам, вывод залогового обеспечения по кредитным обязательствам заёмщиков повлекли к невозврату кредитов на сумму более 704 млн рублей", - сообщили в ведомстве.

При этом технические юридические лица использовались председателем правления АКБ "Спурт" Евгенией Даутовой для финансирования принадлежащего ей ОАО "КЗСК"

Также установлено, что непосредственно перед введением в банке временной администрации, его кредитным комитетом Даутовой были выданы кредиты на сумму более 78 млн рублей. При этом руководство банка, в том числе и члены комитета, были осведомлены о тяжелом финансовом состоянии финансового учреждения и отсутствии у Даутовой возможностей по возврату кредита.

Кроме того, следствием установлено, что сотрудники "Спурта" предоставляли в Банк России фальсифицированную отчетность, чтобы скрыть от регулятора основания для обязательного отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

Ранее сообщалось, что "Спурт" лишился лицензии в июле 2017 года, в сентябре того же года банк был признан банкротом. В августе 2019 года банкротом стала и сама Даутова.

Банк "Спурт" по итогам первого квартала 2017 года занимал 159-е место по размеру активов в рейтинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Татарстан Спурт Евгения Даутова

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