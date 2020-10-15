Репетитор из Алтайского края пойдет под суд за изнасилование учениц

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела в отношении преподавателя одного из репетиторских центров Рубцовска, обвиняемого в сексуальном насилии над детьми.

В региональном следственном управлении СК РФ сообщили, что с января по март 2020 года мужчина, являясь преподавателем одного из репетиторских центров, во время занятий совершал насилие сексуального характера в отношении двух девочек 8 и 10 лет.

Мужчина обвиняется по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Свою вину он признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.