Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 15.10В России 1 354 163+13 754В мире 38 510 232+380 426

КНДР получила из РФ 50 тысяч т пшеницы в качестве гуманитарной помощи

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Россия в качестве гуманитарной помощи поставила Северной Корее 50 тысяч тонн пшеницы, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что оказание гуманитарной помощи КНДР продолжается по решению руководства РФ. Поставка российской пшеницы общим объемом 50 тысяч тонн завершена на днях, сказала Захарова на брифинге.

Пхеньян заверил российскую сторону, что эта помощь будет направлена на объекты социальной значимости в районы КНДР, которые пострадали от тайфунов, обрушившихся на страну в августе и сентябре, добавила Захарова.

РФ КНДР

Новости

МИД РФ заявил о подготовке визита экспертов ОЗХО по "делу Навального"

Президент РФ подписал закон о повышении НДПИ для горнодобытчиков

Президент РФ подписал закон о повышении НДПИ для горнодобытчиков
Пандемия коронавируса

Эпидемиолог спрогнозировал спад заболеваемости COVID в ноябре

Эпидемиолог спрогнозировал спад заболеваемости COVID в ноябре

Сноудену придется задержаться в России на неопределенный срок

Сноудену придется задержаться в России на неопределенный срок
Пандемия коронавируса

Минздрав РФ заявил, что почти треть заболевших COVID старше 80 лет умирает

Минздрав РФ заявил, что почти треть заболевших COVID старше 80 лет умирает

Санкции ЕС расстроили Пригожина

В Кремле не увидели логики в выборе попавших под санкции ЕС людей

В Кремле не увидели логики в выборе попавших под санкции ЕС людей
Экономический кризис

Счетная палата сочла ожидания Минэкономразвития заниженными в части цен на нефть

В Волгограде ликвидированы боевики, готовившие теракты по указанию из Сирии

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Россия отказалась от продолжения консультаций с Австралией и Нидерландами по MH17

Россия отказалась от продолжения консультаций с Австралией и Нидерландами по MH17
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');