КНДР получила из РФ 50 тысяч т пшеницы в качестве гуманитарной помощи

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Россия в качестве гуманитарной помощи поставила Северной Корее 50 тысяч тонн пшеницы, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что оказание гуманитарной помощи КНДР продолжается по решению руководства РФ. Поставка российской пшеницы общим объемом 50 тысяч тонн завершена на днях, сказала Захарова на брифинге.

Пхеньян заверил российскую сторону, что эта помощь будет направлена на объекты социальной значимости в районы КНДР, которые пострадали от тайфунов, обрушившихся на страну в августе и сентябре, добавила Захарова.