К павлинам и цесаркам, свободно гуляющим по нижегородскому зоопарку, присоединились белки

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники нижегородского зоопарка "Лимпопо" в рамках эксперимента по безвольерному содержанию животных выпустили из вольеров белок, которые присоединились к ранее выпущенным цесаркам и павлинам.

Из клеток после медосмотра - проверки тонуса мышц и координации движений - выпущены шесть белок. Сотрудники зоопарка наблюдают за их поведением и анализируют, насколько животным комфортно в открытой среде.

"Судя по тому, что белки не прячутся, не боятся посетителей и даже приближаются к отдельным вольерам, чтобы познакомиться с другими обитателями "Лимпопо", такие условия существования их вполне устраивают", - говорится в пресс-релизе.

В зоопарке отметили, что внедряют "новый, европейский опыт так называемого свободного, или безвольерного содержания животных".

"По сути, этим животным, выпущенным из вольера в открытую среду, необходимо только наличие кормушки, то есть они должны иметь прямой доступ к пище и воде. Со всем остальным они должны справиться самостоятельно, поэтому в будущем мы планируем выпустить для белок еще нескольких сородичей, - объяснил гендиректор "Лимпопо" Владимир Герасичкин.