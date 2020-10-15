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Петербуржец получил условный срок за наезд на полицейского

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Красносельский районный суд Петербурга признал местного жителя Евгения Сапенко виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов города.

Ему назначено наказание в виде пяти лет условного заключения. Также с подсудимого в пользу потерпевшего взыскано 300 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда, говорится в пресс-релизе.

Сапенко свою вину признал полностью, но от дачи развернутых показаний отказался, воспользовавшись 51-й статьей Конституции РФ. При вынесении приговора суд учел, что фигурант ранее не судим, чистосердечно раскаялся, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, имеет регистрацию, место жительства и работы, полностью возместил причиненный материальный ущерб, длительный срок содержится под стражей. Также во внимание была принята позиция потерпевшего, который просил суд назначить обидчику максимально мягкое наказание, следует из сообщения.

Согласно материалам дела, 6 ноября 2019 года на Петергофском шоссе Сапенко в ответ на законные требования полицейских наехал одному из них на ногу, в результате чего инспектор получил закрытый перелом. Медосвидетельствование показало, что нарушитель был пьян.

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