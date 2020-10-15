Подозреваемый в ранении мужчины и поджоге автомобиля в Назрани сдался полиции

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в ранении местного жителя и совершении поджога автомобиля, скрываясь с места происшествия накануне вечером, сообщил агентству "Интерфакс" в четверг информированный источник.

"Мужчина сам сдался полиции. Он задержан, с ним работают следователи. Ранивший своего оппонента в ходе ссоры признался, куда спрятал пистолет, из которого стрелял. При осмотре указанного места в канаве полицейские обнаружили магазин, а сам пистолет найти пока не удалось", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках следственных действий на основании показаний подозреваемого проводился осмотр в канаве в Назрани и прилегающей территории.

"Увидев полицейских, осматривающих упомянутое место, владельцы ряда страниц в соцсетях поспешили распространить непроверенную информацию о нахождении трупа под мостом в Альтиевском округе. Эти сообщения не имеют под собой никаких оснований. Просто правоохранители искали в этом месте пистолет ", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в среду вечером в ходе ссоры один из местных жителей выстрелил в ногу оппоненту. Скрываясь с места происшествия, стрелок поджег автомобиль ВАЗ-2106 без госномеров. Его личность установлена сразу. Инцидент не связан с терактом, речь идет об обычном бытовом случае.