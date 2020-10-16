За время протестов в Минске пострадало 45 правоохранителей

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - За время несанкционированных акций протеста в Минске пострадало 45 сотрудников милиции, заявил в четверг в интервью телеканалу ОНТ начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

"Если говорить о получении телесных повреждений, то таких сотрудников у нас 45. Если говорить о пострадавших в целом, которые признаны потерпевшими по уголовным делам, то таких 152 человека", - рассказал Кубраков. Он уточнил, что в последнем случае речь идёт, в частности, об угрозах физического насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и их семей.

По словам Кубракова, телесные повреждения у правоохранителей разные: начиная от переломов, ушибов и заканчивая сотрясением головного мозга. Начальник минской милиции заявил, что несколько сотрудников милиции получили удары заточками, но не пострадали, потому были в защитной экипировке.