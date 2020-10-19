Мэр Архангельска подал в отставку

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Мэр Архангельска Игорь Годзиш подал в отставку.

"С сегодняшнего дня я официально прекратил полномочия главы муниципального образования "Город Архангельск", подав заявление об отставке по собственному желанию", - написал Годзиш на своей странице во "ВКонтакте" в понедельник.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, до вступления в должность нового руководителя города исполнять его обязанности будет заместитель главы по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников.

Во вторник состоится сессия Архангельской городской думы, на которой будет избран новый глава Архангельска.

Годзиш возглавлял Архангельск с 2015 года.

По данным региональных СМИ, полномочия Годзиша истекали в ноябре.