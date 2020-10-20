Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:43Заразились
на 20.10В России 1 431 635+16 319В мире 40 395 527+439 890

В Екатеринбурге возбудили дело об убийстве летчика из Якутска

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения в Екатеринбурге тела ранее пропавшего без вести летчика из Якутска. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По предварительным данным, мужчина прилетел в Екатеринбург в командировку.

Тело пропавшего мужчины обнаружили сегодня утром в центре Екатеринбурга за гаражами. Мужчину обнаружил охранник жилого комплекса, расположенного напротив, уточнили в пресс-службе областного главка полиции.

На место происшествия полиция пригласила родных пропавшего человека, и они опознали его.

Екатеринбург Якутск

Новости
Пандемия коронавируса

Ученый допустил, что COVID-заболеваемость в РФ будет расти еще 2-3 недели

Минобороны РФ не поддержало предложение Минфина о сокращении армии

Минобороны РФ не поддержало предложение Минфина о сокращении армии

В мобильном приложении "ВТБ Мои Инвестиции" появилась лента новостей "Интерфакса"

Пандемия коронавируса

Гинцбург заявил, что антитела к COVID плохо вырабатываются у 4 групп людей

Гинцбург заявил, что антитела к COVID плохо вырабатываются у 4 групп людей

Два человека погибли при крушении вертолета в Вологодской области

Большинство россиян высказались за нейтралитет Москвы в карабахском конфликте

Большинство россиян высказались за нейтралитет Москвы в карабахском конфликте
ДТП с участием Михаила Ефремова

Мосгорсуд отложил на четверг рассмотрение жалобы на приговор Ефремову

Мосгорсуд отложил на четверг рассмотрение жалобы на приговор Ефремову
Пандемия коронавируса

Число случаев COVID-19 в России за сутки впервые превысило 16 тысяч

Число случаев COVID-19 в России за сутки впервые превысило 16 тысяч

Минобороны РФ объяснило полет двух "стратегов" вблизи Аляски

В РСТ плохие продажи туров с кэшбэком связали с COVID-19

В РСТ плохие продажи туров с кэшбэком связали с COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');