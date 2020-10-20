В Екатеринбурге возбудили дело об убийстве летчика из Якутска

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения в Екатеринбурге тела ранее пропавшего без вести летчика из Якутска. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По предварительным данным, мужчина прилетел в Екатеринбург в командировку.

Тело пропавшего мужчины обнаружили сегодня утром в центре Екатеринбурга за гаражами. Мужчину обнаружил охранник жилого комплекса, расположенного напротив, уточнили в пресс-службе областного главка полиции.

На место происшествия полиция пригласила родных пропавшего человека, и они опознали его.