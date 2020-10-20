ЕСПЧ присудил 12 петербуржцам по €5 тыс. за задержания на акции 2014г.

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушенными права 12 жителей Петербурга, которых в 2014 году задержали на акции в поддержку осужденных за массовые беспорядки на Болотной площади в Москве, сообщается в телеграм-канале "Апологии протеста" во вторник.

24 февраля 2014 года после оглашения приговора по "болотному делу" Даниил Грачёв, Михаил Майзульс, Борис Никольский, Виталий Новосёлов, Артём Хухорев, Евгений Якшин, Илья Шкуров, Андрей Скороход, Иван Бабицкий, Пётр Маслов, Георгий Мжаванадзе и Павел Протасов в Петербурге приняли участие в акции солидарности с осужденными, которые получили реальные сроки. Петербуржцы были задержаны и привлечены к административной ответственности за несогласованное публичное мероприятие, поясняется в сообщении.

Страсбургский суд посчитал, что задержанные были лишены прав на справедливое судебное разбирательство в национальном суде, свободу передвижения и свободу собраний. По решению ЕСПЧ, государство должно выплатить активистам компенсации в размере более 5 тыс. евро каждому, следует из публикации.

"Болотное дело"

6 мая 2012 года согласованная с московскими властями акция оппозиции на Болотной площади переросла в столкновения демонстрантов с полицией. В результате были задержаны более 400 человек. В тот же день было возбуждено уголовное дело по статьям 212 (призывы к массовым беспорядкам) и 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В январе 2013 года это дело объединили с делом о приготовлении к организации массовых беспорядков на территории РФ, его фигурантами стали 29 человек.

Приговоры подсудимым выносились в 2012 - 2014 годах. 24 февраля 2014 года были осуждены Александра Наумова (Духанина) (3 года и 3 месяца условно), Ярослав Белоусов и Артем Савелов (2 года 6 месяцев и 2 года 7 месяцев колонии соответственно), Андрей Барабанов (3 года 7 месяцев), Степан Зимин, Денис Луцкевич и Алексей Полихович (3 года 6 месяцев) и Сергей Кривов (4 года колонии).

"Апология протеста" - проект международной правозащитной группы "Агора", специализируется на помощи задержанным участникам массовых акций.