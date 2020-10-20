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В Дагестане арестовали подозреваемого в похищении и убийстве 8-летней девочки

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Суд заключил под стражу задержанного по подозрению в похищении и убийстве девочки в городе Каспийске (Дагестан) летом 2018 года. Об этом сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР по республике Расул Темирбеков.

18 октября задержан 36-летний житель Левашинского района, подозреваемый в похищении, изнасиловании и убийстве 8-летней девочки, проживавшей в доме по улице Генерала Омарова города Каспийска.

В настоящее время подозреваемый арестован. Он признался в содеянном и показал место совершения преступления, сказал собеседник агентства.

29 июля 2018 года в Каспийске домой не вернулась восьмилетняя девочка. На ее поиски в течение десяти дней были брошены сотрудники полиции и несколько тысяч добровольцев из числа местных жителей. 9 сентября тело девочки с признаками насильственной смерти было найдено в сточной канаве.

Дагестан СКР

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