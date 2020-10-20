Пару из Каменска-Шахтинского обвинили в доведении ребенка до гипотрофии

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Молодых супругов из Каменска-Шахтинского будут судить за истязание двух маленьких детей, сообщили в Следственном комитете. Им вменяют неисполнение обязанностей по воспитанию, истязание несовершеннолетних и умышленное причинение вреда здоровью средней степени тяжести.

Пострадали дети 2017 и 2019 годов рождения. Их изъяли из семьи. Они находятся в социально-реабилитационном центре.

По версии следствия, родители с апреля 2019 года по январь 2020 года регулярно били детей, унижали их, лишали еды и нарушали их режим дня, причиняя им физические и психические страдания. В результате у одного из детей развилась гипотрофия второй степени, которая вызвала длительное расстройство здоровья.