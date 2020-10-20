"Гражданская инициатива" устранила нарушения и будет допущена до выборов

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ подтвердило, что политическая партия "Гражданская инициатива" возобновляет деятельность после устранения нарушений.

В министерстве сообщили "Интерфаксу", что партия "Гражданская инициатива" устранила нарушения, из-за которых приостановили ее деятельность. Истек срок приостановки, установленный решением Верховного Суда РФ. Отмечается, что 19 октября Минюст решил возобновить деятельность партии, ее региональных отделений и иных структурных подразделений.

Также партия включена в список имеющих право участвовать в выборах. Информация о возобновлении деятельности партии, ее региональных отделений и иных структурных подразделений будет направлена в территориальные органы Минюста РФ и иные заинтересованные государственные органы.

Региональные отделения возобновляют деятельность одновременно с партией, добавили в ведомстве.

Ранее о том, что "Гражданская инициатива", которая находилась под угрозой ликвидации, будет зарегистрирована в Минюсте России, агентству сообщала член политсовета московского отделения бывшей "Партии перемен", активистка Эльвира Вихарева.

Со своей стороны пресс-секретарь бывшей "Партии перемен", журналист Алексей Обухов, рассказал, что в первые месяцы 2020 года экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков пытался стать лидером "Партии перемен", чтобы его официально утвердил Минюст. Он ходил в Верховный суд, который предъявлял ряд претензий.

"Претензии были формальными, и партия шла на ликвидацию. 30 марта Гудков сообщил о том, что выходит из партии. В итоге, с конца марта продолжается борьба в суде", - добавил он.

Обухов сообщил, что отказались от попыток сделать лидером партии Гудкова и изменить ее бренд. Партия была "обнулена" до состояния 2018 года.

"Сейчас Минюст удовлетворился тем, что все формальные претензии были устранены, и сказал, что партия может существовать именно в варианте "Гражданской инициативы", - отметил он.

Кроме того, Обухов сообщил, что в настоящее время в федеральном политсовете осталась журналистка Ксения Собчак, но не осталось никого из команды Гудкова. "Там остались Нечаев (председатель партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев - ИФ) и часть его команды, а также Собчак и часть ее представителей", - пояснил он.

Обухов со ссылкой на Нечаева также сообщил, что партия "Гражданская инициатива" намерена участвовать в выборах 2021 года. Он добавил, что участники партии будут вынуждены собирать подписи, потому что "Гражданская инициатива" пропустила электоральный цикл 2020 года из-за того, что находилась в процессе ликвидации.

"Гражданскую инициативу" основал Нечаев в 2013 году. В 2018 году она выдвигала Собчак в президенты. Накануне президентских выборов Собчак вместе с Гудковым объявила о ребрендинге партии и намерениях возглавить партию на правах сопредседателей.

В июне того же года партия провела съезд, на котором решила переименоваться в "Партию перемен", а Гудкова избрала председателем, Собчак же осталась членом федерального политсовета партии, на этом ее партийная деятельность завершилась.

Минюст эти поправки не принял. Партия проводила съезд трижды, однако так и не смогла узаконить изменения.

О выходе Гудкова и его команды из партии написала газета "Коммерсантъ". Член команды Гудкова Александр Соловьев сообщил газете, что причиной выхода, в том числе, являются политические разногласия внутри партии из-за работы Ксении Собчак на "Первом канале".