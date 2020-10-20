Умер декан философского факультета МГУ Владимир Миронов

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Декан философского факультета МГУ Владимир Миронов умер во вторник в Москве на 68-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза.

Дата прощания с ученым пока не известна.

Владимир Миронов родился 4 апреля 1953 года в Москве. Окончил философский факультет МГУ.

Доктор философских наук, профессор, член-корреспондент РАН. В 2001-2008 годах был проректором МГУ.

В 1998 году стал деканом философского факультета МГУ. Возглавлял экспертный Совет ВАК по философии, социологии и культурологии, являлся вице-президентом философского общества РФ.

Миронов написал более 50 научных работ.