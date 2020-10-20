ЦИК исключил массовый перенос избирательных участков из школ на почту

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Перенос избирательных участков из общеобразовательных учреждений в отделения "Почты России", как предлагает партия "Новые люди", невозможно организовать в массовом порядке, заявил "Интерфаксу" зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев.

"Прежде чем делать предложение, нужно объективно оценить его с точки зрения возможности реализации: сколько таких почтовых отделений, в каких зданиях они размещены, и можно ли в этих зданиях организовать полноценное голосование с соблюдением всех тех стандартов, которые мы сегодня применяем в России", - сказал Булаев во вторник.

По его словам, в настоящее время в качестве избирательных участков используется максимально возможное количество помещений, не расположенных в школах.

"Все избирательные участки, которые невозможно переместить, пока расположены в школах. Регионы сейчас думают над тем, где еще можно организовать голосование", - добавил Булаев.

ЦИК РФ в настоящее время изучает вопрос, как снизить нагрузку на школы. "Что касается почтовых отделений, я не уверен, что это возможно реализовать в массовом порядке", - подчеркнул зампред.

Ранее в газете "Коммерсантъ" сообщалось, что руководитель исполкома партии "Новые люди" Александр Даванков обратился к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой с предложением перенести избирательные участки из школ в отделения "Почты России". В ЦИКе напомнили, что Памфилова уже не раз говорила о необходимости развести учебный и избирательный процессы, и пообещали "внимательно изучить и учесть" все такие инициативы. В пресс-службе "Почты России" изданию заявили, что для реализации этой идеи есть "серьезные препятствия".