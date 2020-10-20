CNN заметил активность на полигоне РФ для испытаний ракет "Буревестник"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В России, вероятно, готовятся возобновить испытания крылатых ракет с ядерной энергетической установкой "Буревестник", сообщает во вторник CNN со ссылкой на спутниковые снимки компании Planet Labs.

Американские эксперты, проанализировавшие фото, сделанные в районе населенного пункта Паньково (Новая Земля), пришли к выводу, что на полигоне, который ранее уже использовался для испытаний "Буревестника", наблюдается повышенная активность.

Ранее, по информации CNN, этот полигон закрывали, однако теперь, судя по фото, его снова могут начать использовать по назначению.

"Активность и новые строительные работы указывают на возможность возобновления испытаний крылатой ракеты "Буревестник", - отметили в докладе эксперты Майкл Дуйтсман и Джеффри Льюис из Миддлберийского института международных исследований.

При этом CNN подчеркивает, что "Буревестник", судя по всему, не испытывали с 2018 года.

"Новые спутниковые снимки показывают, что эта пауза завершена", - добавили эксперты.

"Два американских официальных лица заявили CNN, что в курсе о том, что Россия готовится к испытанию ракет", - отмечает телеканал.

CNN констатирует, что информация о возможной подготовке к испытаниям "Буревестника" появилась в период, когда Вашингтон и Москва обсуждают вопрос продления СНВ-3.

"Буревестник" - перспективная российская межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой. Впервые о появлении данного ракетного оружия сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.