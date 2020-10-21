Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:11Заразились
на 20.10В России 1 431 635+16 319В мире 40 395 527+439 890

СК начал проверку принудительной изоляции стариков в сахалинском доме престарелых

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Следователи проверяют информацию по принудительной изоляции стариков в доме престарелых и инвалидов в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба следственного управления (СУ) СКР по Сахалинской области в среду.

"Организована доследственная проверка. Будут исследованы обстоятельства, изложенные в публикации средств массовой информации, дана юридическая оценка действиям должностных лиц", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, старики, проживающие в доме престарелых и инвалидов в Южно-Сахалинске, пожаловались президенту РФ на многомесячную изоляцию в стенах учреждения и грохот с соседней стройки.

"Президент великой страны, спасите нас! Минсозащиты (региона - ИФ) устроили лагерь для стариков и больных людей в Доме инвалидов острова Сахалин! Семь месяцев без права на свободу и пытки стройкой круглые сутки. Это невыносимо! Мы на грани!" - говорится в одном из нескольких обращений, которые старики направили президенту РФ через местные СМИ.

Изоляцию стариков в пресс-службе Минсоцзащиты региона пояснили тем, что с 23 марта 2020 года во всех учреждениях социального обслуживания Сахалинской области, в том числе в Доме престарелых, введены ограничительные мероприятия из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Пресс-служба также сообщила, что по предписанию управления Роспотребнадзора с 5 октября текущего года в доме престарелых введен режим обсервации в связи "с выявлением положительных результатов на COVID-19 у проживающих".

Сахалинская область

Новости

9% россиян в период самоизоляции задумывались о переезде из мегаполиса

CNN заметил активность на полигоне РФ для испытаний ракет "Буревестник"

Что произошло за день: вторник, 20 октября

Сентябрь стал лучшим в этом году месяцем по объему ввода жилья

Сентябрь стал лучшим в этом году месяцем по объему ввода жилья

Уровень безработицы в РФ немного отступил от 8-летнего максимума

Уровень безработицы в РФ немного отступил от 8-летнего максимума
Пандемия коронавируса

В МГТУ имени Баумана закроют до конца недели только три корпуса из 24

Дело Михаила Абызова

Суд взыскал с Михаила Абызова более 32 млрд рублей

Суд взыскал с Михаила Абызова более 32 млрд рублей

Бывший вологодский замгубернатора назван среди возможных жертв крушения вертолета

Пандемия коронавируса

МГТУ имени Баумана решили закрыть из-за коронавируса

МГТУ имени Баумана решили закрыть из-за коронавируса
Пандемия коронавируса

Ученый допустил, что COVID-заболеваемость в РФ будет расти еще 2-3 недели

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');