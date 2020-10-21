СК начал проверку принудительной изоляции стариков в сахалинском доме престарелых

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Следователи проверяют информацию по принудительной изоляции стариков в доме престарелых и инвалидов в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба следственного управления (СУ) СКР по Сахалинской области в среду.

"Организована доследственная проверка. Будут исследованы обстоятельства, изложенные в публикации средств массовой информации, дана юридическая оценка действиям должностных лиц", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, старики, проживающие в доме престарелых и инвалидов в Южно-Сахалинске, пожаловались президенту РФ на многомесячную изоляцию в стенах учреждения и грохот с соседней стройки.

"Президент великой страны, спасите нас! Минсозащиты (региона - ИФ) устроили лагерь для стариков и больных людей в Доме инвалидов острова Сахалин! Семь месяцев без права на свободу и пытки стройкой круглые сутки. Это невыносимо! Мы на грани!" - говорится в одном из нескольких обращений, которые старики направили президенту РФ через местные СМИ.

Изоляцию стариков в пресс-службе Минсоцзащиты региона пояснили тем, что с 23 марта 2020 года во всех учреждениях социального обслуживания Сахалинской области, в том числе в Доме престарелых, введены ограничительные мероприятия из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Пресс-служба также сообщила, что по предписанию управления Роспотребнадзора с 5 октября текущего года в доме престарелых введен режим обсервации в связи "с выявлением положительных результатов на COVID-19 у проживающих".