Землетрясение магнитудой 4,5 произошло возле берегов Камчатки

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5 в Тихом океане у юго-восточного побережья Камчатки, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

Сейсмическое событие произошло в среду в 12:26 по местному времени (03:24 мск). Его очаг залегал на глубине 51 км под морским дном. Эпицентр находился в 133 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского.

Энергетический класс сейсмособытия составил 10,4.

В свою очередь, в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось.

"Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась", - подчеркнул представитель МЧС.