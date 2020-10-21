В Новосибирской области погибли 28-летняя женщина и ее трехмесячная дочь

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Барабинская межрайонная прокуратура организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних в связи со смертью трехмесячного ребенка, сообщает в среду прокуратура региона.

"Установлено, что 19 октября 2020 г. в жилом доме в г. Барабинске обнаружены трупы 28-летней местной жительницы и ее трехмесячной дочери", - говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка, ход и результаты которой поставлены в прокуратуре на контроль.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних органами и учреждениями системы профилактики Барабинского района.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.