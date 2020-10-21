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Заморожен дальневосточный проект по созданию экранопланов и морских роботов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Заморожена работа кластера по созданию морской робототехники на Дальнем Востоке, говорится в годовом отчете АО "Концерн "Моринформсистема - Агат". Там создавался безэкипажный катер.

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Работы заморожены до принятия решения об открытии бюджетного финансирования. Компания запросила поддержку у главы Минпромторга Дениса Мантурова в рамках государственной программы "Развитие судостроения за период до 2030 года".

"По результатам проведенной подготовительной работы принято решение о проведении ОКР по разработке перечня полезной нагрузки, которой может быть дооснащен безэкипажный катер", - говорится в отчете.

Компания напоминает что Минпромторг в 2018 году одобрил создание кластера по подводной робототехнике и морскому приборостроению.

"В 2019 году продолжились работы по созданию инновационной технологической отрасли на Дальнем Востоке - научно-производственного объединения по подводной робототехнике и морскому приборостроению, инновационных проектов в области скоростного судостроения и экранопланов океанской зоны. Управлением по проектам на Дальнем Востоке ведутся работы по созданию экспериментального образца морской роботизированной системы", - говорится в документе.

Концерн "Моринформсистема-Агат" производит береговые ракетные комплексы "Бал", мобильные береговые комплексы ракетного оружия Club-M, артиллерийское вооружение для кораблей. Кроме того, создает другие системы для ВМФ.

Дальний Восток Моринформсистема-Агат Бал ВМФ Минпромторг Денис Мантуров

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