Трехлетний мальчик выпал из кабины трактора и погиб под колесами

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В поселке Дарасун Карымского района Забайкалья трехлетний ребенок попал под прицеп трактора и погиб. Уголовное дело возбудили в отношении его дедушки, сообщили в краевом управлении СКР.

По версии следствия, 13 октября дедушка ехал с внуком на тракторе Т-25. На ухабе ребенок выпал из кабины и попал под колесо прицепа трактора. Он погиб на месте.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).