Двух человек задержали из-за гибели подростка от взрыва снаряда времен ВОВ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В подмосковной Лобне задержаны директор и педагог центра дополнительного образования, где накануне в результате детонации противотанкового патрона времен Великой Отечественной войны (ВОВ) был смертельно ранен подросток, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

"По предварительным данным следствия, 20 октября в городе Лобне 14-летний мальчик находился в центре дополнительного образования, где у него в руках сдетонировал противотанковый патрон времен Великой Отечественной войны. От полученных ранений ребенок скончался" - говорится в сообщении.

Директор и педагог центра задержаны по подозрению в незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка (ч.2 ст. 293 УК РФ и ч.2 ст. 222 УК РФ).

Следователи и криминалисты осмотрели место трагедии, назначены судебные экспертизы, изъяты документы. По местам жительства подозреваемых прошли обыски.