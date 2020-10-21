В Хабаровском крае разбился бомбардировщик Су-34

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Бомбардировщик Су-34 разбился во время планового полета в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"21 октября в Хабаровском крае при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-34 Восточного военного округа. Летчики катапультировались. Их здоровью угрозы нет", - сказали в пресс-службе.

По словам военных, в настоящее время члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования.

"Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в лесисто-равнинной местности. На земле разрушений нет", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия Восточного военного округа.

О Су-34

Бомбардировщик Су-34 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"), серийно выпускается с 2005 года. Он предназначен для поражения как наземных, так и надводных объектов противника в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях.

На Су-34 используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности. Особенностями Су-34, в частности, являются большая дальность полета - до 4000 км, высокая скорость полета - до 1900 км/ч. Боевая нагрузка самолета может составлять 8 тонн.

Экипаж Су-34 - два человека. Члены экипажа самолета размещены в кабине по схеме "рядом" (не друг за другом).

В январе 2019 года сообщалось о столкновении двух бомбардировщиков Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО во время планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря. Летчики катапультировались, однако двое из них позже были найдены мертвыми, третий был спасен в ходе поисковой операции.