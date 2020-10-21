Оперативника угрозыска арестовали в Петербурге за грабеж

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Приморский районный суд Петербурга отправил в СИЗО сотрудника полиции Сергея Иванченко за превышение полномочий, грабеж и служебный подлог, сообщила в среду объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Мера пресечения ему избрана по 5 декабря. Подозреваемый просил суд о домашнем аресте, говорится в сообщении.

Следствие полагает, что Иванченко, являясь оперуполномоченным группы уголовного розыска 53-го отдела полиции (Приморский район Петербурга), в подъезде дома в Дмитровском переулке в августе в ходе розыска предполагаемого преступника несколько раз ударил мужчину, имя которого не называется, по голове и телу, в результате тот получил черепно-мозговую травму.

Действовал подозреваемый совместно с неустановленными сотрудниками УМВД. Далее соучастники забрали у потерпевшего банковскую карту и сняли с нее 13 тыс. рублей. Чтобы скрыть преступление, полицейские составили в отношении мужчины протокол об административном правонарушении, которого он не совершал.

Иванченко был задержан 19 октября, уточнили в пресс-службе.