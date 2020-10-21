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Глава "Ростелекома" предложил ввести KPI для менеджмента госкомпаний

Глава "Ростелекома" предложил ввести KPI для менеджмента госкомпаний
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Ключевые показатели эффективности руководителей госкомпаний, привязанные к рыночной практике, могут начать применяться к руководителям компаний с госучастием. С соответствующим предложением обратился к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

"Конечно, нам хотелось бы чтобы, оценка труда (топ-менеджеров госкомпаний - ИФ) была привязана к какой-то рыночной практике, той, которая сформировалась на рынке, тем более что рынок труда - он, в общем-то, конкурентоспособный", - сказал Осеевский, выступая в среду на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По его словам, те менеджеры, которых "Ростелеком" приглашает на работу, смотрят, какая у них будет система оценки, и сравнивают это с той практикой, которая сложилась в частных компаниях.

"Поэтому мы просили бы, может быть, такую работу провести на платформе министерства. Я думаю, мои коллеги из РСПП поучаствуют", - добавил Осеевский.

Решетников ответил, что у министерства сейчас есть задача актуализации всей системы государственных программ и приведение их в соответствие с общенациональными целями.

"Я думаю, что вполне разумно будет предложить правительству включить в этот периметр, в том числе, и KPI для компаний с госучастием. Я думаю, что правительство поддержит, такое поручение будет дано, мы с вами отработаем", - сказал глава Минэкономразвития.

Ростелеком Михаил Осеевский Максим Решетников Минэкономразвития

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