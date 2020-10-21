ФСБ назвала распространителем фейков мужчину, перепутавшего буй с торпедой

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы устанавливают личность жителя Дагестана, который по WhatsApp распространил фейковые сообщения о торпеде, которую военные якобы забыли после учений, сообщили в региональном управлении ФСБ.

К сообщениям был прикреплен видеоролик, на котором двое малышей сидят на оттянутом на берег подходном буе (бакене) для портовых кораблей. При этом мужской голос критикует военных, якобы забывших торпеду после морских учений.

"Это ложные сообщения, потому что никакой это не боевой снаряд, а всего лишь портовый буй с радиолокационным отражателем", - сказал представитель ФСБ.

Он также рассказал о том, что накануне, услышав звуки с морских военных учений в Каспийской акватории, кто-то распространил фейковые сообщения о том, что это якобы самолет упал и взорвался.

"Вчера всем правоохранительным структурам приходилось опровергать журналистам фейковое сообщение об упавшем самолете", - посетовал собеседник агентства.

Бакен, или бакан, - плавучий знак, устанавливаемый на якоре для обозначения навигационных опасностей на пути следования судов или для ограждения фарватеров.