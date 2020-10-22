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Двое сахалинцев признались в краже красной икры почти на миллион рублей

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - На Сахалине двух жителей Корсаковского района заподозрили в хищении с местного рыбоперерабатывающего предприятия более 265 кг красной икры общей стоимостью 929 000 рублей, сообщили в региональном УМВД. Вину они полностью признали.

Предприятие ранее пожаловалось в полицию, что в ночь на 15 сентября с его территории похитили больше 265 кг лососевой икры.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых - двух местных жителей, одному из которых 18 лет, а второму, уже не раз судимому, - 21 год.

"Установлено, что, дождавшись ночи, злоумышленники ломом вскрыли замок, проникли в помещение предприятия, вынесли продукцию, а затем вывезли его на автомобиле. Икру они впоследствии распродали, а вырученные деньги потратили", - сообщает пресс-служба УМВД.

По факту возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Сахалин МВД Корсаковский район

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