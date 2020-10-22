Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:56Заразились
на 22.10В России 1 463 306+15 971В мире 41 227 176+443 751

Жителя Алтая оштрафовали за покупку двух лап беркута

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Республике Алтай суд оштрафовал жителя села Амур на 10 000 рублей за покупку лап беркута для амулета, сообщила региональная прокуратура.

Установлено, что в марте в родном селе он купил эти лапы у неизвестного и хранил их дома, пока их при обыске не нашли сотрудники погранслужбы ФСБ. Беркут занесен в Красную книгу России. Подозреваемому вменили ч. 1 ст. 258 УК (незаконное приобретение, хранение частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу охраняемым международными договорами).

В суде он попросил закрыть это дело и назначить ему судебный штраф. Стороны процесса это ходатайство поддержали, и суд его удовлетворил.

Республика Алтай Амур Красная книга ФСБ

Новости

СКР заподозрил гендиректора Petropavlovsk в нанесении руднику ущерба на 450 тыс. рублей

СКР заподозрил гендиректора Petropavlovsk в нанесении руднику ущерба на 450 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело об инциденте в московском офисе Petropavlovsk

Пандемия коронавируса

Власти Петербурга сообщили о второй волне COVID-19 в городе

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлен еще 15 971 заболевший коронавирусом

В России за сутки выявлен еще 15 971 заболевший коронавирусом
Экономический кризис

Авиакомпании попросили у Минтранса еще 50 млрд рублей помощи

Дело Baring Vostok

Адвокат Майкла Калви сообщил о передаче дела Baring Vostok в прокуратуру

Пандемия коронавируса

Чиновники объяснили скопление трупов в подвалах госпиталя в Барнауле

Что случилось этой ночью: четверг, 22 октября

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-16" успешно приземлился

Россия и США очень близки к соглашению по продлению ДСНВ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');