Жителя Алтая оштрафовали за покупку двух лап беркута

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Республике Алтай суд оштрафовал жителя села Амур на 10 000 рублей за покупку лап беркута для амулета, сообщила региональная прокуратура.

Установлено, что в марте в родном селе он купил эти лапы у неизвестного и хранил их дома, пока их при обыске не нашли сотрудники погранслужбы ФСБ. Беркут занесен в Красную книгу России. Подозреваемому вменили ч. 1 ст. 258 УК (незаконное приобретение, хранение частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу охраняемым международными договорами).

В суде он попросил закрыть это дело и назначить ему судебный штраф. Стороны процесса это ходатайство поддержали, и суд его удовлетворил.