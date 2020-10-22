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Росрыболовство отметило недоосвоение квот на Дальнем Востоке

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Росрыболовство отмечает недоосвоение добычи рыбаками Дальнего Востока и предлагает стимулировать увеличение вылова, сообщил через пресс-службу замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

21 октября он провел во Владивостоке совещание по вопросам регулирования добычи и развития рыбохозяйственного комплекса Дальневосточного бассейна. Там он отметил, что несмотря на увеличение вылова по сравнению с 2019 годом остается потенциал увеличения добычи водных биоресурсов не менее чем на 1,2 млн тонн.

"Хотелось бы это обсудить и посмотреть, с чем связано такое недоосвоение, каковы его причины. Конечно же, в большей части это из-за нехватки флота, но мне кажется, что необходимо обсудить возможность стимулирования увеличения вылова рекомендуемых объектов, как отрегулировать и донастроить организацию рыболовства в Дальневосточном бассейне", - сказал Шестаков.

Его заместитель Петр Савчук отметил, что добыча в Дальневосточном бассейне к настоящему времени превысила 3 млн тонн, несмотря на неудачную лососевую путину.

Говоря о квотах, Шестаков отметил, что при внесении изменений в законодательство закладывался принцип борьбы с "квотными рантье" - компаниями, у которых нет собственного флота для освоения имеющихся квот.

"Насколько я понимаю, эта проблема до конца не решилась, а возможностью работы в рамках одной группы лиц пользуются недобросовестные рыбаки", - отметил он и поручил устранить лазейки в законодательстве.

Савчук пообещал, что в 2021 году профильная комиссия разберется с предприятиями, которые в освоении квот не достигают 70%.

Дальний Восток Владивосток Росрыболовство Илья Шестаков Петр Савчук

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