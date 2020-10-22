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Каждый 5-й россиянин увидел снижение внимания властей к здравоохранению

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Государство и органы власти в РФ в течение последнего года стали, по мнению 21% россиян, уделять меньше внимания здравоохранению, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

В свою очередь, 42% сограждан полагают, что внимания к сфере здравоохранения за последний год стало больше, каждый третий (32%) считает, что внимание уделяется на том же уровне, что и раньше, 5% сограждан не знают, как оценить ситуацию.

По данным ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян (85%) в той или иной мере проинформированы о национальном проекте по здравоохранению - 43% сограждан знают о проекте, 42% участников опроса информированы в общих чертах, впервые услышали об этом от социологов 14% участников опроса.

Всероссийский опрос был проведен 12-18 сентября по заказу АНО "Национальные приоритеты" среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

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