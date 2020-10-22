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В Сургуте наказали водителей автобусов, выгонявших детей без масок

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Сотрудников транспортных компаний Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) наказали за то, что они высаживали из транспорта детей без масок, сообщил на своей странице в соцсети глава города Вадим Шувалов.

"В нашем городе произошла серия вопиющих инцидентов: детей без масок высаживали из городского транспорта. Известно как минимум о трех случаях. Я считаю такую практику неприемлемой. Ребенок в любом случае должен доехать домой или в школу, и выгонять его на холод нельзя ни при какой ситуации", - написал Шувалов.

Он добавил, что его заместитель Николай Кривцов провел совещание с руководителями транспортных компаний. К виновным применены меры дисциплинарного характера.

Глава города отметил, что с персоналом провели разъяснительную работу. По его словам, если в автобусе едет ребенок без маски, "его нужно мягко пожурить и выдать ему средства индивидуальной защиты - автобусы снабдят ими дополнительно".

Шувалов добавил, что сейчас сотрудники автоколонн обеспечены всем необходимым для безопасной работы: в салонах есть антисептики, водители и кондукторы – в масках.

"Мы будем регулярно проводить рейды по городским автобусам, чтобы убедиться, что все меры безопасности соблюдены", - подчеркнул Шувалов.

Сургут ХМАО коронавирус

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