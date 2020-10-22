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ГД приняла в I чтении закон о скрытых скидок на табачные изделия

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий продавать табачные изделия по минимальным ценам.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, сейчас закон прямо запрещает продавать сигареты и табак со скидками. Вместе с тем, продавцы могут реализовывать табачные изделия по цене в размере 75% от максимальной розничной цены, что фактически означает скидку в размере 25%.

Кроме того, производители табака фактически имеют возможность произвольным образом устанавливать минимальную цену на свою продукцию, делая сигареты более дешевыми. Как отмечают авторы законопроекта, минимальная цена "привязана" к максимальной цене (75% от максимальной цены), и производитель может назначить максимальную цену таким образом, чтобы добиться необходимой им минимальной цены.

В соответствии с законопроектом, от минимальной цены на табачную продукцию решено отказаться, а реализовывать ее станет возможным только по максимальной цене. При этом продажа по цене в 75% от максимальной цены будет расцениваться как запрещенная законом скидка.

23 сентября Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, согласно которому акцизы на сигареты с 1 января 2021 года индексируются на 20%, а не на 4%, как другие подакцизные товары. Эта мера, как ожидается, даст бюджету РФ около 80 млрд рублей.

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