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Самолет в аэропорту Сургута ушел на второй круг из-за техники на ВПП

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Самолету в аэропорта Сургута пришлось уйти на второй круг из-за занятой посторонним транспортом взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщает Уральская транспортная прокуратура.

"22 октября в 15:04 (местного времени, 13:04 по Москве - ИФ) в аэропорту Сургута воздушное судно авиакомпании "ЮТэйр", выполнявшее рейс UTA-154 сообщением Белоярский - Сургут, при заходе на посадку ушло на второй круг", - говорится в релизе.

Причиной инцидента стал несанкционированный выход на взлетно-посадочную полосу аэродрома транспортного средства.

По данному факту транспортный прокурор проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Сургут Уральская транспортная прокуратура

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