В Крыму нашли череп эпохи бронзы со следами трепанации

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Антропологи Института археологии Российской академии наук обнаружили череп со следами трепанации III тысячелетия до нашей эры на востоке Крыма, сообщила пресс-служба института в четверг.

Череп нашли при изучении палеоантропологических материалов, полученных во время раскопок кургана у села Льговское. На сегодняшний день это одна из самых интересных трепанаций эпохи бронзы.

"Трепанации у представителей эпох энеолита (медный век, переходный период от неолита к бронзовому веку - ИФ) и различных периодов бронзы, происходящих с территории Ставрополья, Кабардино-Балкарии и Нижнего Подонья, Северного Крыма известны: ранее здесь были обнаружены черепа с различными прижизненными трепанациями. Их значительная численность – более 15 случаев – указывает на бытование особых традиций, связанных с применением этой операции у населения региона", - отметила заведующий лабораторией контекстуальной антропологии Института археологии РАН, доктор исторических наук Мария Добровольская. Ее слова приводятся в пресс-релизе.

Новая трепанация поражает большими размерами и тонкостью работы. "Это пример удивительного искусства древнего мастера-хирурга, который с ювелирной точностью выскоблил каменным орудием довольно большой участок кости, оставив тончайшую, меньше миллиметра толщиной, костную пластинку без смертоносного проникновения в полость черепа, где расположены крупные кровеносные сосуды", - сказала Добровольская.

Обширная трепанация симметричной ромбовидной формы находится в теменной и затылочных зонах и охватывает значительную область свода черепа. Она была сделана в технике выскабливания, при которой древний хирург, соскабливая костную ткань, мог получить тонкую костную пластинку с перфорацией в центре.

Размеры трепанации из Льговского кургана по внешнему диаметру составили 140 на 125 мм. Наличие сквозного отверстия специалисты предполагают по аналогии с большинством случаев трепанаций эпохи бронзы этого региона.

"Этому молодому человеку не повезло: несмотря на то, что выживаемость после трепанаций даже в первобытные времена была очень высокой, он, видимо, умер в скором времени после операции – об этом свидетельствует отсутствие явных следов заживления: отчетливо видны следы трепанационного инструмента на поверхности кости. Как ни парадоксально, это редкость, так как чаще всего люди в древности благополучно выживали даже после нескольких трепанаций", - пояснила Добровольская.

Один из главных вопросов, интересующих исследователей – причина, по которой проводились трепанации. Эта операция была широко распространена в разных культурах, начиная с неолита.

Археологические и этнографические данные свидетельствуют, что трепанации были распространены в Евразии, Африке и Новом Свете, причем не только в архаических культурах: как составляющая часть народной медицины они зафиксированы в XIX веке на Балканах и до сегодняшнего времени применяются целителями в Уганде и Кении.

Как полагают исследователи, трепанации, которые проводились при жизни человека, могли преследовать ритуальные или лечебные цели: например, знахари племени Кизии (Кения) проводят эту манипуляцию, чтобы облегчить сильную головную боль.

"В первобытности, скорее всего, трудно разделить ритуальные и лечебные цели, так как многие ритуалы были призваны излечить человека или изменить его природу. В случае трепанации из Льговского важно то, что есть участок, пусть даже маленький, со следами воспалительного процесса на внутренней стороне свода черепа. Для того, чтобы понять предшествовало ли это воспаление трепанации, или стало его последствием, нам предстоит продолжить исследования. Возможно, рентгеновская микроскопия позволит на более глубоком уровне изучить это патологическое состояние и понять его причины", - отметила Добровольская.

Череп из крымского кургана вошел в экспозицию выставки "Травмы прошлого", которая в настоящее время проходит в Дарвиновском государственном музее.