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В Екатеринбурге загорелось студенческое общежитие

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге загорелось студенческое общежитие, данных о пострадавших нет, сообщило управление МЧС по Свердловской области.

Сигнал о возгорании по адресу улица 8 Марта, 84 б, поступил в 16:40 по местному времени. Из задымленного здания вывели около 300 человек. На месте работает 56 сотрудников МЧС и 17 единиц пожарно-спасательной техники.

Позднее в ведомстве сказали, что пожар потушили. Оказалось, что на первом этаже в коридоре загорелся навесной потолок в коридоре, площадь пожара составила 15 кв.м.

В пресс-службе Уральского государственного горного университета (УГГУ), общежитие которого находится по этому адресу, "Интерфаксу" сообщили, что в здании сработала пожарная сигнализация.

"На данный момент у нас есть информация, что никто не пострадал. Площадь возгорания составила не более 10 квадратных метров, в помещении была установлена пожарная сигнализация, она и сработала в штатном режиме", - сказал представитель вуза.

УГГУ Екатеринбург МЧС Свердловская область

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