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Депутат Мосгордумы получил условный срок по обвинению в присвоении бюджетных средств

Он лишился права в течение двух лет состоять на госслужбе

Депутат Мосгордумы получил условный срок по обвинению в присвоении бюджетных средств
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы приговорил депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева к четырем годам условно по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Такого наказания потребовало обвинение.

Судья Наталья Чепрасова также взыскала с подсудимого 2 171 579 руб. в бюджет Москвы по иску о возмещении вреда.

Ему назначен испытательный срок на четыре года. По приговору он также на два года лишен права занимать должности на государственной службе.

Он вину не признает.

Шереметьев был задержан в августе и помещен под домашний арест. Его дело поступило в суд в конце сентября.

По версии следствия, депутат с ноября 2019 года по февраль 2020 года каждый месяц подавал в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на суммы от 350 000 до 600 000 рублей за выполнение особо сложных или важных заданий. Помощнику он поручал снимать эти деньги со счета и передавать ему для других помощников, которые официально работали на него на общественных началах. На самом деле депутат брал эти деньги себе, считает следствие.

В КПРФ заявляли, что преследование Шереметьева имеет политические мотивы.

Мосгордума Москва Замоскворецкий суд Олег Шереметьев КПРФ

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