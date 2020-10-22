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Минприроды проверит сообщения о нефтяном пятне на Иртыше

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Пробы воды в протоке Чернолучинская и русле реки Иртыш взяты на анализ для проверки на нефтепродукты после жалоб местных жителей на нефтяное пятно, сообщили в пресс-службе Минприроды РФ.

Там уточнили, что информация передана в региональный Роспотребнадзор и прокуратуру.

В ведомстве заявили, что взяли пробы, но в "результате визуального осмотра поступление нефтепродуктов по береговым ливневым выпускам с территории города Омска не выявлено". Сообщений об аварийных ситуациях на территории Омска не поступало.

Ранее СМИ сообщали, что местные жители обнаружили нефтяное пятно на реке Иртыш в районе Чернолучья. Рыбаки утверждают, что пятно тянется далеко вдоль береговой линии и сильно пахнет продуктами нефтепереработки.

Омская область Иртыш

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