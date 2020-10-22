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"Гадалка" из Самары получила реальный срок за миллионные мошенничества

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Жительница Самары проведет 3,5 года в колонии общего режима за мошенничество под видом потомственной гадалки и парапсихолога, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

К мошеннице обращались люди, желающие с помощью гадалки решить семейные проблемы. Та, называя себя потомственным магом и экстрасенсом, обещала им помочь.

Следствие установило трех потерпевших женщин из Магаданской, Владимирской и Кемеровской областей. Общая сумма ущерба превысила 5,3 млн рублей.

Суд признал мошенницу виновной в преступлениях, предусмотренных ч.3 и ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах).

Самара

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