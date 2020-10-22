Летевший в Новосибирск лайнер S7 вернулся в Тюмень из-за неисправности

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Самолет Embraer-170 авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), вылетевший из аэропорта "Рощино" (Тюмень) в Новосибирск, вынужден был вернуться в Тюмень из-за выявленной неисправности, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в четверг.

"Вылет осуществлен по расписанию в 15 часов 17 минут местного времени. Командир воздушного судна сообщил о неисправности (индикация незакрытия передней крышки багажника) и принял решение о возврате воздушного судна на аэродром вылета", - говорится в сообщении.

В транспортной прокуратуре уточнили, что планируемое время вылета - 18:40 местного времени.

На рейс были зарегистрированы 42 пассажира. Тюменская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей и о безопасности полетов.