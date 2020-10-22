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В РФ выявили превышение недельного эпидпорога по ОРВИ и гриппу почти на 10%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу по итогам прошедшей недели превышен в России почти на 10%, следует из данных НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ.

"На 42-й неделе (с 12 по 18 октября) уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом в целом по стране повысился по сравнению с предыдущей неделей и, составив 75,1 на 10 тысяч населения, был выше базовой линии (72,4 случая на 10 тысяч населения) на 3,7% и выше еженедельного эпидемического порога на 9,8%", - говорится в материалах.

На 41-й неделе эпидпорог был превышен на 0,2%, уровень заболеваемости составлял 70,1 случая на 10 тысяч населения. Несколько недель до этого заболеваемость была ниже эпидемического порога.

НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрав РФ

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