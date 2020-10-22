МиГ-31 перехватил американский самолет-разведчик над Беринговым морем

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российский истребитель МиГ-31 вылетал на "перехват" американского стратегического самолета-разведчика RC-135 над Беринговым морем, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Берингова моря", - сообщили в центре.

По данным военных, после разворота иностранного военного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Отмечается, что полеты российского истребителя выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ не допущено, добавили в центре.