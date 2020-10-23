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В Дагестане произошел пожар в мебельном цехе на 1 тыс. кв. метров

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Пожарные МЧС выехали на место пожара в мебельном цехе в городе Махачкале (Дагестан), пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России по республике.

"Горит здание высотой 9 метров ангарного типа. Предварительно площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работает десять единиц техники.

МЧС Дагестан Махачкала

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