Пожар на даче под Уфой унес жизни двух взрослых и ребенка

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Двое взрослых и ребенок погибли в результате пожара на даче в Уфимском районе Башкирии, сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС в пятницу.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в поселке Лебяжьем поступило спасателям в ночь на пятницу, 23 октября. К приезду пожарных бревенчатый садовый дом был полностью охвачен пламенем. В ходе тушения пожара были обнаружены тела мужчины 1990 года рождения, женщины 1994 года рождения и девочки 2015 года рождения

В тушении участвовали 39 человек и 18 единиц техники. Причину пожара устанавливают эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС, а также следственно-оперативная группа. На место происшествия выехал начальник республиканского ГУ МЧС России Марат Латыпов.