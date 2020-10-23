Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:23Заразились
на 22.10В России 1 463 306+15 971В мире 41 227 176+443 751

Пожар на даче под Уфой унес жизни двух взрослых и ребенка

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Двое взрослых и ребенок погибли в результате пожара на даче в Уфимском районе Башкирии, сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС в пятницу.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в поселке Лебяжьем поступило спасателям в ночь на пятницу, 23 октября. К приезду пожарных бревенчатый садовый дом был полностью охвачен пламенем. В ходе тушения пожара были обнаружены тела мужчины 1990 года рождения, женщины 1994 года рождения и девочки 2015 года рождения

В тушении участвовали 39 человек и 18 единиц техники. Причину пожара устанавливают эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС, а также следственно-оперативная группа. На место происшествия выехал начальник республиканского ГУ МЧС России Марат Латыпов.

Башкирия Уфа

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 23 октября

Пандемия коронавируса

Правительство РФ продлит на 2021 год "ковидные" выплаты медикам

Площадь загрязнения залива Находка составила почти 35 тыс. кв. метров

Площадь загрязнения залива Находка составила почти 35 тыс. кв. метров

Продажи iPhone 12 стартуют в России в пятницу

Что произошло за день: четверг, 22 октября

Путин оценит возможность остаться президентом после 2024 года, "когда придет время"

Путин оценит возможность остаться президентом после 2024 года, "когда придет время"

Президент РФ заявил, что "его не колышат" обвинения в его адрес

Президент РФ заявил, что "его не колышат" обвинения в его адрес
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент РФ оценил число жертв конфликта в Карабахе в почти 5 тыс.

Навальный попал в больницу

Путин заявил, что лично помог Навальному выехать за границу на лечение

Путин заявил, что лично помог Навальному выехать за границу на лечение

Путин признал разногласия с Турцией по Карабаху, но не нашел нужды стрелять

Путин признал разногласия с Турцией по Карабаху, но не нашел нужды стрелять
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');