Пропавший в тайге житель томского поселка неделю выживал, питаясь ягодами

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Житель поселка Берегаево Тегульдетского района Томской области, потерявшись при сборе клюквы в лесу, сумел выжить, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону в пятницу.

Мужчина ушел в лес 16 октября, а спустя два дня его брат обратился к спасателям за помощью в поисках. Сборщика ягод искали сотрудники МЧС, полиция, чиновники, волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза-Алерт" и местные жители.

"22 октября возвращавшийся с рыбалки житель поселка Берегаево встретил в лесу человека, который сказал, что несколько дней ходит по тайге и не может найти дорогу к населенному пункту. Мужчина был найден примерно в 30 км от поселка. По ночам он сооружал из подручных материалов место для ночлега, а питался собранной ягодой", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что состояние здоровья мужчины удовлетворительное, медицинская помощь ему не потребовалась.

По данным синоптиков, с 16 октября по 22 октября в Тегульдетском районе температура воздуха составляла от плюс 2 градусов до минус 1 градуса.