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В Вологодской области поезд сбил трех подростков

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Вологодской области три подростка - мальчик и две девочки - попали под поезд и погибли. Это случилось вечером в четверг. 23 октября Северо-Западное следственное управление на транспорте СК сообщило, что по факту возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным следствия, дети переходили через железнодорожные пути у станции Вохтога перед близко идущим поездом Челябинск - Петербург. Машинист применил экстренное торможение, но не смог избежать столкновения.

Следователи уже осмотрели место происшествия, зашли домой к подросткам, назначили необходимые судебные экспертизы. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

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