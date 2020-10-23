В Вологодской области поезд сбил трех подростков

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Вологодской области три подростка - мальчик и две девочки - попали под поезд и погибли. Это случилось вечером в четверг. 23 октября Северо-Западное следственное управление на транспорте СК сообщило, что по факту возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным следствия, дети переходили через железнодорожные пути у станции Вохтога перед близко идущим поездом Челябинск - Петербург. Машинист применил экстренное торможение, но не смог избежать столкновения.

Следователи уже осмотрели место происшествия, зашли домой к подросткам, назначили необходимые судебные экспертизы. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).