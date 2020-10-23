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В Марий Эл в ДТП со скорой помощью пострадали пятеро

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Утром в пятницу в Горномарийском районе в ДТП с машиной скорой помощи пострадали пять человек, сообщает пресс-служба МВД Марий Эл.

Это случилось около 8 чсов утра 96-м километре дороги Йошкар-Ола — Коротни. По предварительным данным полиции, водитель скорой не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал с трассы. Пострадали два фельдшера, сам водитель и два сотрудника полиции.

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа выясняют обстоятельства случившегося.

Марий Эл МВД Йошкар-Ола

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