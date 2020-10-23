Миноритарии "дочек" "Россетей" попросили уточнить структуру холдинга

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Миноритарные акционеры дочерних структур ПАО "Россети" попросили правительство определиться со структурой госхолдинга - либо зафиксировать в его стратегии обсуждающуюся много лет приватизацию, либо консолидацию на базе холдинга "дочек" с переходом на единую акцию, пишет "Коммерсантъ".

Газета ссылается на обращение Ассоциации профессиональных инвесторов к премьер-министру Михаилу Мишустину. Входящие в АПИ фонды являются миноритариями в Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными сетями) и МРСК, тогда как контроль в них принадлежит государственным "Россетям".

Новая стратегия развития электросетевого комплекса нечетко описывает его будущее, считают инвесторы. Они предложили свои варианты.

Первый сценарий - это поэтапное расширение участия частного капитала в распределительных сетях через приватизацию, что "сделает возможным привлечение частного финансирования без государственной поддержки, а также повышение эффективности сектора путем вовлечения профессиональных частных операторов", говорится в письме.

Приватизация в тексте стратегии упоминается, но с оговоркой. Согласно проекту стратегии, это возможно лишь после решения проблемы перекрестного субсидирования, а также ряда других вопросов: внедрения долгосрочных и неизменных тарифов, компенсации за счет средств бюджета техприсоединения льготников, экономической ответственности потребителей за неиспользуемый сетевой резерв.

Второй вариант предполагает поэтапное объединение ФСК и всех МРСК, а также территориальных сетевых организаций на базе "Россетей" с переходом на единую акцию. Это позволит оптимизировать стоимость привлечения финансирования без господдержки, сократить дублирующие службы, но этот сценарий потребует выкупа акций у несогласных миноритарных акционеров. Совокупная стоимость free float МРСК и ФСК сейчас составляет 140 млрд рублей, отмечает издание.

Проект стратегии опубликовали на сайте Минэнерго в конце сентября. В нем нашли отражение обсуждавшиеся ранее отраслью такие предложения, как дифференциация тарифа ФСК, оплата сетевого резерва, изменения в льготном техприсоединении, консолидация территориальных сетевых организаций и другие идеи.

Свои замечания к тексту стратегии в Минэнерго ранее направляли промышленные потребители, которые отмечали невозможность реализации всех условий для приватизации к 2035 году. По мнению потребителей, Минэнерго "уходит" от планов по продаже акций "дочек" Россетей", в то время как приватизация помогла бы улучшить их финансовое состояние и повысить их эффективность.