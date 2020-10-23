При закупке инфосистемы для больницы в Петербурге похитили более 18 млн руб.

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге возбуждено дело о мошенничестве при реализации национального проекта "Здравоохранение", сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

Установлено, что при закупке медицинской информационной системы в рамках нацпроекта в городской больнице Святой преподобномученицы Елизаветы похитили более 18 млн рублей; на причастность проверяется руководство учреждения, сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В пресс-службе управления СКР по Санкт-Петербургу "Интерфаксу" подтвердили информацию о возбуждении дела. "Производства начато по факту выявленных нарушений, в отношении неустановленных лиц", - уточнил собеседник агентства.